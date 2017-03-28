Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Condição para abertura de Buy: se, na primeira barra, o valor do primeiro MA for superior ao segundo MA e o preço atual quebrar o mínimo de preços para as últimas seis barras:



if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )>iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) &&

m_symbol. Bid ()<= iLowest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_LOW , 6 , 1 ))

Condição para abertura de Sell: se, na primeira barra, o valor do primeiro MA for inferior ao segundo MA e o preço atual quebrar o mínimo de preços para as últimas seis barras:



if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )<iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) &&

m_symbol. Bid ()>= iHighest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_HIGH , 6 , 1 ))



