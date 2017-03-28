CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Currencyprofits_01.1 - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1044
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.

Condição para abertura de Buy: se, na primeira barra, o valor do primeiro MA for superior ao segundo MA e o preço atual quebrar o mínimo de preços para as últimas seis barras:

      //--- Buy
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
         m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))

Condição para abertura de Sell: se, na primeira barra, o valor do primeiro MA for inferior ao segundo MA e o preço atual quebrar o mínimo de preços para as últimas seis barras:

      //--- Sell
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
         m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))

Currencyprofits_01.1 tester

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17641

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Sistema de negociação Exp_ChandelExitSign_ReOpen baseado nos sinais do indicador ChandelExitSign com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

Oscilador suavizado Money Flow Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.

ICHI_OSC ICHI_OSC

Oscilador Ichimoku suavizado

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Oscilador suavizado Commodity Channel Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma