Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Currencyprofits_01.1 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1044
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Condição para abertura de Buy: se, na primeira barra, o valor do primeiro MA for superior ao segundo MA e o preço atual quebrar o mínimo de preços para as últimas seis barras:
if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
Condição para abertura de Sell: se, na primeira barra, o valor do primeiro MA for inferior ao segundo MA e o preço atual quebrar o mínimo de preços para as últimas seis barras:
if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17641
Sistema de negociação Exp_ChandelExitSign_ReOpen baseado nos sinais do indicador ChandelExitSign com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.ColorXMFI_Histogram
Oscilador suavizado Money Flow Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.
Oscilador Ichimoku suavizadoColorXCCI_Histogram
Oscilador suavizado Commodity Channel Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma