Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Currencyprofits_01.1 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2291
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Условие на открытие Buy — если на первом баре значение первого MA больше второго МА и текущая цена пробила минимум цен за последние шесть баров:
//--- Buy
if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
Условие на открытие SEll - если на первом баре значение первого MA меньше второго МА и текущая цена пробила максимум цен за последние шесть баров:
//--- Sell
if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
TypePendingOrderTriggered
Пример определения момента, когда сработал отложенный ордер.HistoryPositionInfo
Возвращает прибыль позиции в пунктах на основании торговой истории.
XCHV_HTF
Индикатор XCHV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_ZigZag_Price_HTF
Индикатор NRTR_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах