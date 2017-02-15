Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Условие на открытие Buy — если на первом баре значение первого MA больше второго МА и текущая цена пробила минимум цен за последние шесть баров:



if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )>iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) &&

m_symbol. Bid ()<= iLowest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_LOW , 6 , 1 ))

Условие на открытие SEll - если на первом баре значение первого MA меньше второго МА и текущая цена пробила максимум цен за последние шесть баров:



if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )<iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) &&

m_symbol. Bid ()>= iHighest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_HIGH , 6 , 1 ))



