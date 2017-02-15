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Currencyprofits_01.1 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2291
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn.

Условие на открытие Buy — если на первом баре значение первого MA больше второго МА и текущая цена пробила минимум цен за последние шесть баров:

      //--- Buy
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
         m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))

Условие на открытие SEll - если на первом баре значение первого MA меньше второго МА и текущая цена пробила максимум цен за последние шесть баров:

      //--- Sell
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&
         m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))

Currencyprofits_01.1 tester

 

TypePendingOrderTriggered TypePendingOrderTriggered

Пример определения момента, когда сработал отложенный ордер.

HistoryPositionInfo HistoryPositionInfo

Возвращает прибыль позиции в пунктах на основании торговой истории.

XCHV_HTF XCHV_HTF

Индикатор XCHV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

NRTR_ZigZag_Price_HTF NRTR_ZigZag_Price_HTF

Индикатор NRTR_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах