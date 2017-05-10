アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

買い注文を出すための条件：1番目のMAの値が最初のバーの2番目のMAよりも大きく、現在の価格が直近の6つのバーの安値より低い

if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )>iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) && m_symbol. Bid ()<= iLowest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_LOW , 6 , 1 ))

売り注文を出すための条件：1番目のMAの値が最初のバーの2番目のMAよりも小さく、現在の価格が直近の6つのバーの高値より高い

if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )<iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) && m_symbol. Bid ()>= iHighest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_HIGH , 6 , 1 ))



