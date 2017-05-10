無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Currencyprofits_01.1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
- ビュー:
- 797
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者 — John Smith，MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
買い注文を出すための条件：1番目のMAの値が最初のバーの2番目のMAよりも大きく、現在の価格が直近の6つのバーの安値より低い
//--- 買い if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
売り注文を出すための条件：1番目のMAの値が最初のバーの2番目のMAよりも小さく、現在の価格が直近の6つのバーの高値より高い
//--- 売り if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17641
