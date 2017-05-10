コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Currencyprofits_01.1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
797
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

買い注文を出すための条件：1番目のMAの値が最初のバーの2番目のMAよりも大きく、現在の価格が直近の6つのバーの安値より低い

      //--- 買い
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&  
         m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))

売り注文を出すための条件：1番目のMAの値が最初のバーの2番目のMAよりも小さく、現在の価格が直近の6つのバーの高値より高い

      //--- 売り
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&  
         m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))

Currencyprofits_01.1テスタ

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17641

