Oscilador suavizado Money Flow Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

Hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:

Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa; Cambio de la dirección del movimiento.

Para una percepción visual más conveniente del histograma, el indicador está implementado simétricamente respecto a cero, y va cambiando dentro del rango de -50 a +50.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador ColorXMFI_Histogram