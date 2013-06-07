Ставь лайки и следи за новостями
Volatility2 - индикатор для MetaTrader 5
- 3194
Реальный автор:
Eva Ruft
Простой индикатор, который считает только волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам.
Расчет волатильности производиться с использованием простой средней как сумма максимальных цен за период усреднения минус сумма минимальных цен за тот же период. Полученное значение переведено в пункты.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // метод усреднения input uint VolatilityPeriod=5; // период индикатора input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint LevelsTotal=20; // количество уровеней input uint StartLevel=100; // стартовый уровень input uint LevelsStep=100; // расстояние между уровнями input color LevelsColor=clrBlue; // цвет уровеней
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.04.2008.
Рис.1 Индикатор Volatility2
