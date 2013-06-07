CodeBaseРазделы
Volatility2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3194
(25)
Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает только волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам.

Расчет волатильности производиться с использованием простой средней как сумма максимальных цен за период усреднения минус сумма минимальных цен за тот же период. Полученное значение переведено в пункты.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;     // метод усреднения
input uint              VolatilityPeriod=5;  // период индикатора
input int               Shift=0;             // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

input uint              LevelsTotal=20;      // количество уровеней
input uint              StartLevel=100;      // стартовый уровень
input uint              LevelsStep=100;      // расстояние между уровнями
input color             LevelsColor=clrBlue; // цвет уровеней

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.04.2008.

Рис.1 Индикатор Volatility2

ATRStops_v1 ATRStops_v1

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде

Change To Range Ratio Change To Range Ratio

Индикатор Change To Range Ratio ипользуется для закрытия краткосрочных позиций и/или для фильтрации точек входа.

ATRStops_v1_HTF ATRStops_v1_HTF

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Таймфрейм определяется во входных параметрах индикатора.

PinBar PinBar

Индикатор пин-баров, предназначенный для встраивания в советники. Выводит предусмотренные паттерном уровни для цены открытия и установки стоп-лосса.