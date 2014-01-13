原作者：

Eva Ruft

一个计算金融标的物波动幅度的简单指标。波动幅度基于最高和最低价以点数计算。

波幅指标使用简单的移动平均来计算，将周期内最高价的和值减去同一周期内最低价的和值。结果以点数表示。

指标输入参数：

input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrBlue ;

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月8日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. Volatility2指标