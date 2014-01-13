代码库部分
Volatility2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者：

Eva Ruft

一个计算金融标的物波动幅度的简单指标。波动幅度基于最高和最低价以点数计算。

波幅指标使用简单的移动平均来计算，将周期内最高价的和值减去同一周期内最低价的和值。结果以点数表示。

指标输入参数：

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;     // 平均方法
input uint              VolatilityPeriod=5;  // 指标周期
input int               Shift=0;             // 指标的水平柱形偏移

input uint              LevelsTotal=20;      // 级别数量
input uint              StartLevel=100;      // 起始级别
input uint              LevelsStep=100;      // 级别的间隔
input color             LevelsColor=clrBlue; // 级别的颜色

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月8日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. Volatility2指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1763

