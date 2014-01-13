请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
Eva Ruft
一个计算金融标的物波动幅度的简单指标。波动幅度基于最高和最低价以点数计算。
波幅指标使用简单的移动平均来计算，将周期内最高价的和值减去同一周期内最低价的和值。结果以点数表示。
指标输入参数：
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // 平均方法 input uint VolatilityPeriod=5; // 指标周期 input int Shift=0; // 指标的水平柱形偏移 input uint LevelsTotal=20; // 级别数量 input uint StartLevel=100; // 起始级别 input uint LevelsStep=100; // 级别的间隔 input color LevelsColor=clrBlue; // 级别的颜色
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月8日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. Volatility2指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1763
MTF_MACD_Bars
一个用于显示MACD直方图的信号机指标，MACD直方图在输入参数确定的时间框架上计算得到。Tro_Range
在独立子窗口显示蜡烛图大小的简易波幅指示器
Gann_Hi-lo_Activator_SSL
一个简单的指标，对于MQL5初学者来说很有帮助。DeMarker_HTF
DeMark's振荡器，可以通过输入参数选择设置指标的计算周期