Volatility2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
976
(25)
Wirklicher Autor:

Eva Ruft

Ein einfacher Indikator, der nur die Volatilität eines finanziellen Vermögenswert berechnet. Die Volatilität wird in Points mittels der maximalen und minimalen Preise berechnet.

Die Volatilität wird über die Differenzen der gemittelten Hochs und der gemittelten Tiefs mit derselben Glättungslänge berechnet. Das Resultat wird in Points berechnet.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  INDIKATOR EINGABEPARAMETER       |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;     // Glättungsmethode
input uint              VolatilityPeriod=5;  // Periodenlänge des Indikators
input int               Shift=0;             // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators

input uint              LevelsTotal=20;      // Anzahl der Ebenen
input uint              StartLevel=100;      // Erste Ebene
input uint              LevelsStep=100;      // Abstand der Ebenen
input color             LevelsColor=clrBlue; // Farbe der Ebenen

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.04.2008.

Bild 1. Der Indikator Volatility2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1763

