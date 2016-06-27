Wirklicher Autor:

Eva Ruft

Ein einfacher Indikator, der nur die Volatilität eines finanziellen Vermögenswert berechnet. Die Volatilität wird in Points mittels der maximalen und minimalen Preise berechnet.

Die Volatilität wird über die Differenzen der gemittelten Hochs und der gemittelten Tiefs mit derselben Glättungslänge berechnet. Das Resultat wird in Points berechnet.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrBlue ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.04.2008.

Bild 1. Der Indikator Volatility2