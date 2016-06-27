und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volatility2 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Eva Ruft
Ein einfacher Indikator, der nur die Volatilität eines finanziellen Vermögenswert berechnet. Die Volatilität wird in Points mittels der maximalen und minimalen Preise berechnet.
Die Volatilität wird über die Differenzen der gemittelten Hochs und der gemittelten Tiefs mit derselben Glättungslänge berechnet. Das Resultat wird in Points berechnet.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+-----------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // Glättungsmethode input uint VolatilityPeriod=5; // Periodenlänge des Indikators input int Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators input uint LevelsTotal=20; // Anzahl der Ebenen input uint StartLevel=100; // Erste Ebene input uint LevelsStep=100; // Abstand der Ebenen input color LevelsColor=clrBlue; // Farbe der Ebenen
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.04.2008.
Bild 1. Der Indikator Volatility2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1763
