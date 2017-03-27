Indicador XCCXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

Hay dos variantes de la indicación de color de la ruptura:

Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa; Ruptura de los bordes del canal de Keltner.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador XССXCandleKeltnerPluse