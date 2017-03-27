Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XCCXCandleKeltnerPluse - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 861
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XCCXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:
Hay dos variantes de la indicación de color de la ruptura:
- Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
- Ruptura de los bordes del canal de Keltner.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador XССXCandleKeltnerPluse
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17629
Indicador XRSXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura.CDir (MT5) - clase para obtener el índice del catálogo
La clase CDir sirve para obtener los datos sobre lo archivos y carpetas fuera del «entorno protegido» (sandbox) de MQL5, como el comando Dir de MS-DOS. Se emplea la llamada a las DLL de sistema, por eso es necesario permitir su uso.
Oscilador suavizado Relative Strength Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histogramaColorXWPR_Histogram
Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma