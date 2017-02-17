Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XCCXCandleKeltnerPluse - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2438
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя. В зависимости от значения входного параметра индикатора:
Возможны два варианта цветовой индикации пробоя:
- Пробой уровней перекупленности/перепроданности;
- Пробой границ канала Келтнера.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XССXCandleKeltnerPluse
Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора ttm-trend с доливками по тренду.ColorSTD_Histogram
Сглаженный The Simple Trend Detector с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.
Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CGOscillatorThreeCandles
Индикатор ThreeCandles с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.