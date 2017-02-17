CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XCCXCandleKeltnerPluse - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2438
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя. В зависимости от значения входного параметра индикатора:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //метод индикации пробоя

Возможны два варианта цветовой индикации пробоя:

  1. Пробой уровней перекупленности/перепроданности;
  2. Пробой границ канала Келтнера.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XССXCandleKeltnerPluse

Рис.1. Индикатор XССXCandleKeltnerPluse

Exp_ttm-trend_ReOpen Exp_ttm-trend_ReOpen

Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора ttm-trend с доливками по тренду.

ColorSTD_Histogram ColorSTD_Histogram

Сглаженный The Simple Trend Detector с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

Exp_CGOscillator_X2 Exp_CGOscillator_X2

Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CGOscillator

ThreeCandles ThreeCandles

Индикатор ThreeCandles с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.