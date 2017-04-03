und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XCCXCandleKeltnerPluse - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 811
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator XССXCandleKeltner mit der Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:
Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Durchbruchs:
- Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
- Der Durchbruch die Grenzen des Kanals Keltner.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Abb.1. Der Indikator XССXCandleKeltnerPluse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17629
