ColorXWPR_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // método de indicación de la ruptura

Hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:

  1. Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
  2. Cambio de la dirección del movimiento.

Para una percepción visual más conveniente del histograma, el indicador está implementado simétricamente respecto a cero, y va cambiando dentro del rango de -50 a +50.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador ColorXWPR_Histogram

Fig. 1. Indicador ColorXWPR_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17632

