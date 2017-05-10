無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ブレークアウト表示オプション付きのXССXCandleKeltner指標です。指標の入力パラメータの値に応じて：
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法
ブレークアウトの色の表示には2つのバリエーションがあります。
- 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
- Keltnerのチャネル境界のブレークアウト
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
図1 XССXCandleKeltnerPluse指標
