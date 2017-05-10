コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XCCXCandleKeltnerPluse - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1036
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ブレークアウト表示オプション付きのXССXCandleKeltner指標です。指標の入力パラメータの値に応じて：

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法

ブレークアウトの色の表示には2つのバリエーションがあります。

  1. 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
  2. Keltnerのチャネル境界のブレークアウト

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　XССXCandleKeltnerPluse指標

図1　XССXCandleKeltnerPluse指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17629

XRSXCandleKeltnerPluse XRSXCandleKeltnerPluse

ブレークアウト表示オプション付きのXRSXCandleKeltner指標

CDir (MT5) - ディレクトリの内容を取得するクラス CDir (MT5) - ディレクトリの内容を取得するクラス

CDirクラスを使用すると、MS-DOS Dirコマンドと同様に、MQL5サンドボックス外のファイルやフォルダに関する情報を取得できます。システムDLLの呼び出しが使用されるので、その使用を許可する必要があります。

ColorXRSI_Histogram ColorXRSI_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化された相対力指数オシレータです。

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたラリーウィリアムズパーセントレンジオシレータです。