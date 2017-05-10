ブレークアウト表示オプション付きのXССXCandleKeltner指標です。指標の入力パラメータの値に応じて：

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

ブレークアウトの色の表示には2つのバリエーションがあります。

買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト Keltnerのチャネル境界のブレークアウト

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1 XССXCandleKeltnerPluse指標