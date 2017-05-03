请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XCCXCandleKeltnerPluse - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1482
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
XCCXCandleKeltner 指标，带有突破指示选项。根据指标输入参数的值:
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //突破指示方法
突破的颜色指示有两种变化:
- 超买/超卖水平的突破;
- Keltner 通道边界的突破
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
图1. XССXCandleKeltnerPluse 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17629
XRSXCandleKeltnerPluse
XRSXCandleKeltner 指标，带有突破指示选项。CDir (MT5) - 一个用于取得目录内容的类
CDir 类可以取得在MQL5沙盒之外的文件和文件夹信息，就和 MS-DOS 的 Dir 命令类似。因为它使用了系统DLL调用，所以您应当启用它们的使用。
ColorXRSI_Histogram
平滑的相对强弱指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。ColorXWPR_Histogram
平滑的 Larry Williams 的百分比范围震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破或者柱形图的方向。