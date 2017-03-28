CodeBaseSeções
XCCXCandleKeltnerPluse - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador XCCXCandleKeltner com possibilidade de detecção do rompimento Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //método de indicação do rompimento

São possíveis duas variantes de indicação colorida de rompimento:

  1. Rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra;
  2. Rompimento dos limites do canal Keltner.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XCCXCandleKeltnerPluse

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17629

