ColorXRSI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 878
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Oscilador suavizado Relative Strength Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:
Hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:
- Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
- Cambio de la dirección del movimiento.
Para una percepción visual más conveniente del histograma, el indicador está implementado simétricamente respecto a cero, y va cambiando dentro del rango de -50 a +50.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador ColorXRSI_Histogram
Indicador XCCXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura.XRSXCandleKeltnerPluse
Indicador XRSXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura.
Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histogramaXOSignal
Es un indicador de señal semafórico cuyo código no contiene los algoritmos de promediación.