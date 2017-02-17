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Индикаторы

XCCXCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1833
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XCCXCandleKeltner

Рис.1. Индикатор XCCXCandleKeltner

KhaosAssault KhaosAssault

Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены.

NRTR_ZigZag_Price_HTF NRTR_ZigZag_Price_HTF

Индикатор NRTR_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

STD_HTF STD_HTF

Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSXCandleKeltnerPluse XRSXCandleKeltnerPluse

Индикатор XRSXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя