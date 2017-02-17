Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XCCXCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1833
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XCCXCandleKeltner
KhaosAssault
Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены.NRTR_ZigZag_Price_HTF
Индикатор NRTR_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
STD_HTF
Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSXCandleKeltnerPluse
Индикатор XRSXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя