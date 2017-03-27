Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XRSXCandleKeltnerPluse - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 914
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XRSXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // método de indicación de la ruptura
Hay dos variantes de la indicación de color de la ruptura:
- Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
- Ruptura de los bordes del canal de Keltner.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador XRSXCandleKeltnerPluse
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17628
La clase CDir sirve para obtener los datos sobre lo archivos y carpetas fuera del «entorno protegido» (sandbox) de MQL5, como el comando Dir de MS-DOS. Se emplea la llamada a las DLL de sistema, por eso es necesario permitir su uso.HistoryPositionInfo
Devuelve el beneficio de la posición en puntos a base del historial de trading.
Indicador XCCXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura.ColorXRSI_Histogram
Oscilador suavizado Relative Strength Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma