Indicadores

XRSXCandleKeltnerPluse - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
914
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XRSXCandleKeltnerPluse.mq5 (28.7 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador XRSXCandleKeltner con la posibilidad de la indicación de la ruptura. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;     // método de indicación de la ruptura

Hay dos variantes de la indicación de color de la ruptura:

  1. Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
  2. Ruptura de los bordes del canal de Keltner.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador XRSXCandleKeltnerPluse

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17628

