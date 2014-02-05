Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Demo_IndicatorSetDouble - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1229
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Ejemplo de uso de la función IndicatorSetDouble(). Se trata de un indicador que invierte los valores máximos y mínimos de la ventana del indicador, así como los valores de los niveles en los que se trazan las líneas horizontales.
El indicador se crea en una ventana separada, a la que se añaden tres líneas horizontales en los niveles 25, 50 y 75:
//--- visualiza tres niveles horizontales en la ventana independiente del indicador #property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75
Luego, en la función OnInit() se coloca una firma para cada nivel:
//--- set descriptions for the horizontal levels IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primer Nivel (índice 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nivel (índice 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Tercer Nivel (índice 2)");Los ticks que llegan mientras opera el indicador se acumulan en la variable tick_counter. La visualización de la ventana del indicador se modifica cada 10 ticks - el valor mínimo cambia de 0 a -100, mientras que el valor máximo - de 100 a 0. Por tanto, el indicador es "invertido".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1762
