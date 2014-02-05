CodeBaseSecciones
Indicadores

Demo_IndicatorSetDouble - indicador para MetaTrader 5

Ejemplo de uso de la función IndicatorSetDouble(). Se trata de un indicador que invierte los valores máximos y mínimos de la ventana del indicador, así como los valores de los niveles en los que se trazan las líneas horizontales.

El indicador se crea en una ventana separada, a la que se añaden tres líneas horizontales en los niveles 25, 50 y 75:

//--- visualiza tres niveles horizontales en la ventana independiente del indicador
#property indicator_level1 25
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 75

Luego, en la función OnInit() se coloca una firma para cada nivel:

//--- set descriptions for the horizontal levels 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primer Nivel (índice 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nivel (índice 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Tercer Nivel (índice 2)");
Los ticks que llegan mientras opera el indicador se acumulan en la variable tick_counter. La visualización de la ventana del indicador se modifica cada 10 ticks - el valor mínimo cambia de 0 a -100, mientras que el valor máximo - de 100 a 0. Por tanto, el indicador es "invertido".


Ejemplo de uso de la función Demo_IndicatorSetDouble()


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1762

