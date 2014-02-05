Ejemplo de uso de la función IndicatorSetDouble(). Se trata de un indicador que invierte los valores máximos y mínimos de la ventana del indicador, así como los valores de los niveles en los que se trazan las líneas horizontales.

El indicador se crea en una ventana separada, a la que se añaden tres líneas horizontales en los niveles 25, 50 y 75:

#property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75

Luego, en la función OnInit() se coloca una firma para cada nivel:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "Primer Nivel (índice 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Segundo Nivel (índice 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Tercer Nivel (índice 2)" );

Los ticks que llegan mientras opera el indicador se acumulan en la variable. La visualización de la ventana del indicador se modifica cada 10 ticks - el valor mínimo cambia de 0 a -100, mientras que el valor máximo - de 100 a 0. Por tanto, el indicador es "invertido".



