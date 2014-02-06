Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PositionInfo - indicador para MetaTrader 5
- 1278
Descripcion:
El indicador simple para mostrar información relevante sobre una posición abierta a la derecha del gráfico actual en la ventana del gráfico. Los datos incluyen dirección de la posición, beneficio en puntos y la distancia al Stop Loss y el Take Profit del precio actual en puntos. Si la posición está actualmente en un estado de pérdidas, el texto es de color rojo. De lo contrario, se colorea en verde.
Este indicador puede ser muy útil en las estrategias de multimoneda cuando no es apropiado el uso del panel de herramientas.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//color de la posición con beneficio input color DnColor=Red;//color de la posición con pérdidas input color ZrColor=Gray;//color de la posición sin beneficiot input int FontSize=15; //tamaño del tipo de letra input type_font FontType=Font14; //tipo de letra input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //ubicación de la esquina input uint Y_=1; //ubicación vertical input uint X_=5; //ubicación horizontal
Colocar GetFontName.mqh en terminal_directory\MQL5\Include.
PositionInfo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1017
