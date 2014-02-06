Descripcion:

El indicador simple para mostrar información relevante sobre una posición abierta a la derecha del gráfico actual en la ventana del gráfico. Los datos incluyen dirección de la posición, beneficio en puntos y la distancia al Stop Loss y el Take Profit del precio actual en puntos. Si la posición está actualmente en un estado de pérdidas, el texto es de color rojo. De lo contrario, se colorea en verde.

Este indicador puede ser muy útil en las estrategias de multimoneda cuando no es apropiado el uso del panel de herramientas.

Parámetros de entrada del indicador:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

Colocar GetFontName.mqh en terminal_directory\MQL5\Include.

PositionInfo