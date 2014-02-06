CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PositionInfo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1278
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.09 KB) ver
positioninfo.mq5 (9.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripcion:

El indicador simple para mostrar información relevante sobre una posición abierta a la derecha del gráfico actual en la ventana del gráfico. Los datos incluyen dirección de la posición, beneficio en puntos y la distancia al Stop Loss y el Take Profit del precio actual en puntos. Si la posición está actualmente en un estado de pérdidas, el texto es de color rojo. De lo contrario, se colorea en verde.

Este indicador puede ser muy útil en las estrategias de multimoneda cuando no es apropiado el uso del panel de herramientas.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;//color de la posición con beneficio
input color  DnColor=Red;//color de la posición con pérdidas
input color  ZrColor=Gray;//color de la posición sin beneficiot
input int    FontSize=15; //tamaño del tipo de letra
input type_font FontType=Font14; //tipo de letra
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //ubicación de la esquina
input uint Y_=1; //ubicación vertical
input uint X_=5; //ubicación horizontal

Colocar GetFontName.mqh en terminal_directory\MQL5\Include. 

 

PositionInfo

PositionInfo 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1017

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

Ejemplo de uso de la función IndicatorSetDouble(). Se trata de un indicador que invierte los valores máximos y mínimos de la ventana del indicador, así como los valores de los niveles en los que se trazan las líneas horizontales.

EVWMA EVWMA

Una Media Móvil elástica ponderada por volumen

Exp_ToCloseLoss Exp_ToCloseLoss

Asesor Experto para realizar Stop Loss global sobre todas las posiciones abiertas

Detector de Tendencia Simple Detector de Tendencia Simple

Mismo RSI y DeM pero más sensible.