Autor real:

Aborigen

EVWMA es un indicador que representa una Media Móvil elástica ponderada por volumen. Es otra interpretación dentro del tema de las Medias Móviles de siempre, por tanto el objetivo principal es obtener una mejor Media Móvil y eliminar sus inconvenientes.

Cuál es la diferencia entre el indicador EVWMA y la Media Móvil estándard? En primer lugar, el indicador EVWMA no tiene periodo de promediado, en su lugar se utiliza el volumen o el tiempo. Por tanto el indicador puede considerarse como auto-adaptable a los diferentes estados del mercado. En este sentido, la información sobre el volumen se incorpora al indicador EVWMA de una forma natural.

El indicador de Forex EVWMA tiene una base matemática y se recomienda su uso como un indicador de tendencia que sustituye a la Media Móvil tradicional. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes que deben ser tenidos en cuenta, por ejemplo el tipo "discontinuo" de la línea que no permite determinar la fuerza de la tendencia.

A esto se debe añadir que para el funcionamiento normal del indicador, el mismo debe configurarse adecuadamente para cada instrumento financiero y sus parámetros de entrada deben seleccionarse de forma individual para cada periodo!

Fig.1 indicador EVWMA