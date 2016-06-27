CodeBaseKategorien
Demo_IndicatorSetDouble - Indikator für den MetaTrader 5

Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetDouble(). Dies ist ein Indikator, der maximale und minimale Werte und die Ebenen-Werte der horizontalen Linien im Indikatorfenster umgekehrt darstellt.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster erstellt, zusätzlich zeigt er drei horizontale Linien bei 25, 50 und 70:

//--- Anzeige von drei horizontalen Ebenen im separaten Indikatorfenster
#property indicator_level1 25
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 75

Nun wird eine Beschreibung in der Funktion OnInit() für jede Ebene erstellt:

//---- Beschreibungen der horizontalen Ebenen 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
Ankommende Ticks werden während der Indikatoroperationen in der Variablen tick_counter gezählt. Das Indikatorfenster wird jede 10 Ticks neu gezeichnet - das Minimum wurde auf 0, das Maximum auf 100 geändert. Daher ist der Indikator umgedreht.


Das Beispiel für die Verwendung der Funktion Demo_IndicatorSetDouble().


