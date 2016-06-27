Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetDouble(). Dies ist ein Indikator, der maximale und minimale Werte und die Ebenen-Werte der horizontalen Linien im Indikatorfenster umgekehrt darstellt.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster erstellt, zusätzlich zeigt er drei horizontale Linien bei 25, 50 und 70:

#property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75

Nun wird eine Beschreibung in der Funktion OnInit() für jede Ebene erstellt:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "First Level (index 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Second Level (index 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Third Level (index 2)" );

Ankommende Ticks werden während der Indikatoroperationen in der Variablengezählt. Das Indikatorfenster wird jede 10 Ticks neu gezeichnet - das Minimum wurde auf 0, das Maximum auf 100 geändert. Daher ist der Indikator umgedreht.



