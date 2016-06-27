und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Demo_IndicatorSetDouble - Indikator für den MetaTrader 5
Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetDouble(). Dies ist ein Indikator, der maximale und minimale Werte und die Ebenen-Werte der horizontalen Linien im Indikatorfenster umgekehrt darstellt.
Der Indikator wird in einem separaten Fenster erstellt, zusätzlich zeigt er drei horizontale Linien bei 25, 50 und 70:
//--- Anzeige von drei horizontalen Ebenen im separaten Indikatorfenster #property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75
Nun wird eine Beschreibung in der Funktion OnInit() für jede Ebene erstellt:
//---- Beschreibungen der horizontalen Ebenen IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");Ankommende Ticks werden während der Indikatoroperationen in der Variablen tick_counter gezählt. Das Indikatorfenster wird jede 10 Ticks neu gezeichnet - das Minimum wurde auf 0, das Maximum auf 100 geändert. Daher ist der Indikator umgedreht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1762
