使用 IndicatorSetDouble() 函数例子。这款倒置指标, 指标窗口的最大/最小值和级别值, 水平线均放置。

该指标创建于单独的窗口中, 并在同一个窗口加入 25, 50 和 75 三条水平线:

#property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75

之后, 在 OnInit() 函数中为每个级别放置签名:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "第一级别 (索引 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "第二级别 (索引 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "第三级别 (索引 2)" );

到达的即时价在指标操作期间被计算, 保存在变量里。指标窗口每隔 10 个即时价会改变渲染 - 最小值变化是 从 0 到 -100, 最大值从 100 到 0。因此, 该指示器被"扭转"。



