喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Demo_IndicatorSetDouble - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1693
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
使用 IndicatorSetDouble() 函数例子。这款倒置指标, 指标窗口的最大/最小值和级别值, 水平线均放置。
该指标创建于单独的窗口中, 并在同一个窗口加入 25, 50 和 75 三条水平线:
//--- 在单独窗口中显示三条水平级别线 #property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75
之后, 在 OnInit() 函数中为每个级别放置签名:
//--- 设置水平级别线描述 IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"第一级别 (索引 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"第二级别 (索引 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"第三级别 (索引 2)");到达的即时价在指标操作期间被计算, 保存在 tick_counter 变量里。指标窗口每隔 10 个即时价会改变渲染 - 最小值变化是 从 0 到 -100, 最大值从 100 到 0。因此, 该指示器被"扭转"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1762
