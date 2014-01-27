Versión estándar de MACD que permite establecer el marco temporal del indicador con un valor diferente al del gráfico. Con este indicador los traders también pueden seleccionar el histograma y los algoritmos de suavizado de la línea de señal:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente distinto en los distintos algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El color del histograma y de la línea de señal varía en función de la situación actual del mercado.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el artículo Effective Averaging Algorithms with Minimal Lag: Use in Indicators and Expert Advisors el 03-03-2009.

Hay que poner el archivo ColorXMACD.mq5 en terminal_directory\MQL5\Indicators.

Fig.1. ColorXMACD_HTF con el parámetro ReDraw igual a false

Fig.2. ColorXMACD_HTF con el parámetro ReDraw igual a true