STD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
STD.mq5 (14.14 KB) ver
STD_HTF.mq5 (17.08 KB) ver
El indicador STD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado STD.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador STD_HTF

KhaosAssault KhaosAssault

La velocidad del gráfico de precios expresada en puntos, con el marcado del autor de los niveles significativos del cambio del precio.

NonLag inverse fisher transform of RSX NonLag inverse fisher transform of RSX

Transformación inversa de Fisher del RSX suavizado sin latencia.

XCCXCandleKeltner XCCXCandleKeltner

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador XCCX en forma de velas.

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (líneas de señal descontinuas) - RSI.