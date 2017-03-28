CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

STD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1056
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador STD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador STD.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador STD_HTF

Fig.1. Indicador STD_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17605

KhaosAssault KhaosAssault

Velocidade do gráfico de preço expressa em pontos com marcação de autor dos níveis significativos das variações de preços.

NonLag inverse fisher transform of RSX NonLag inverse fisher transform of RSX

Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.

XCCXCandleKeltner XCCXCandleKeltner

Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XCCX em forma de vela

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (linhas de sinal intermitentes) - RSI.