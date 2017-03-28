Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
STD_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1056
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador STD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador STD.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador STD_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17605
KhaosAssault
Velocidade do gráfico de preço expressa em pontos com marcação de autor dos níveis significativos das variações de preços.NonLag inverse fisher transform of RSX
Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.
XCCXCandleKeltner
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XCCX em forma de velaDsl - RSI
Dsl (linhas de sinal intermitentes) - RSI.