KhaosAssault - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: SGalaise

La velocidad del gráfico de precios expresada en puntos, con el marcado del autor de los niveles significativos del cambio del precio. Prácticamente, se trata del histograma MACD con la configuración completa de parámetros de la MA rápida y lenta.

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 18.09.2007.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador KhaosAssault

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17604

