CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XCCXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
722
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador XCCX en forma de velas.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador XCCXCandleKeltner

Fig. 1. Indicador XCCXCandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17606

STD_HTF STD_HTF

El indicador STD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

KhaosAssault KhaosAssault

La velocidad del gráfico de precios expresada en puntos, con el marcado del autor de los niveles significativos del cambio del precio.

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (líneas de señal descontinuas) - RSI.

TypePendingOrderTriggered TypePendingOrderTriggered

Ejemplo de determinación del momento cuando la orden pendiente se ha activado.