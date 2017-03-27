Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XCCXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 722
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador XCCX en forma de velas.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador XCCXCandleKeltner
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17606
El indicador STD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.KhaosAssault
La velocidad del gráfico de precios expresada en puntos, con el marcado del autor de los niveles significativos del cambio del precio.
Dsl (líneas de señal descontinuas) - RSI.TypePendingOrderTriggered
Ejemplo de determinación del momento cuando la orden pendiente se ha activado.