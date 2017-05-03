请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 STD 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 STD.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. STD_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17605
KhaosAssault
用点数表示价格图表的速度，作者还标记了大幅的价格变化水平。NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_extr_ZigZag_Price 指标。
XCCXCandleKeltner
Keltner 通道的构建是根据相对 XCCX 震荡指标的平均值的，表现为烛形的序列。TypePendingOrderTriggered
一个确定挂单被触发时刻的实例。