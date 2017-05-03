代码库部分
STD_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
在输入参数中带有时段选择选项的 STD 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 STD.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. STD_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17605

KhaosAssault KhaosAssault

用点数表示价格图表的速度，作者还标记了大幅的价格变化水平。

NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_extr_ZigZag_Price 指标。

XCCXCandleKeltner XCCXCandleKeltner

Keltner 通道的构建是根据相对 XCCX 震荡指标的平均值的，表现为烛形的序列。

TypePendingOrderTriggered TypePendingOrderTriggered

一个确定挂单被触发时刻的实例。