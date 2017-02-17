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STD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора STD.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор STD_HTF
XCCXCandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.KhaosAssault
Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены.
XRSXCandleKeltnerPluse
Индикатор XRSXCandleKeltner с возможностью индикации пробояColorXWPR_Histogram
Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.