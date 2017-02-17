CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

STD_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1937
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора STD.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор STD_HTF

Рис.1. Индикатор STD_HTF

XCCXCandleKeltner XCCXCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.

KhaosAssault KhaosAssault

Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены.

XRSXCandleKeltnerPluse XRSXCandleKeltnerPluse

Индикатор XRSXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.