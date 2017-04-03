und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
STD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 756
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator STD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators STD.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator STD_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17605
Die Geschwindigkeit des Preischarts, die in den Punkten gezeigt ist, mit der Autor-Markierung der bedeutsamen Ebene der Preisveränderung.NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
Der Indikator NRTR_extr_ZigZag_Price mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Keltner-Kanal, der bezüglich des Mittelwertes des Oszillators XCCX in der Kerzenart gebaut ist.TypePendingOrderTriggered
Das Beispiel für die Bestimmung des Moments, in dem eine Pending Order ausgelöst wurde.