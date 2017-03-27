CodeBaseSecciones
Indicadores

NonLag inverse fisher transform of RSX - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
1045
Ranking:
(26)
Publicado:
Transformación inversa de Fisher del RSX suavizado sin latencia.

El RSX por sí mismo es un RSI suavizado. Por eso, si Usted quiere deshabilitar el suavizado sin latencia, simplemente ponga su período a <=1. Esta versión ha sido ampliada (en comparación con la versión para MetaTrader 4) con un conjunto de 22 tipos del precio y diferentes modos de visualización.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17597

