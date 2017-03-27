Mira cómo descargar robots gratis
Dsl - RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1246
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
RSI se utiliza principalmente en combinación con los niveles o diferentes tipos de las líneas de señal. Algunos tráders prefieren los niveles, otros, las líneas de señal. Podríamos entablar una discusión sobre cuál de los métodos es el mejor, pero eso depende exclusivamente del estilo de la negociación.Aquí se propone la versión que en cierto modo combina estos dos tipos.
La idea de la línea de señal descontinua es muy simple: cuando el nivel de RSI se encuentra por encima del valor (RSI 50), se calcula sólo la línea de señal superior, mientras que el nivel de la línea de señal inferior «se hereda». Si el nivel RSI está por debajo del valor central, entonces al revés, la línea de señal inferior se calcula y la superior se «hereda». De esta manera, obtenemos una especie de combinación de los niveles y líneas de señal sin la necesidad de cambiar el propio valor de RSI. Como se puede notar, aquí hay sus partes positivas en comparación con dos otros métodos: por ejemplo, así evitamos los problemas con la «tendencia» cuando se usan sólo las líneas de señal. En cualquier caso, yo recomiendo testear activamente este indicador antes de emplearlo en el trading real.
