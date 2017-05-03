真实作者: SGalaise

用点数表示价格图表的速度，作者还标记了大幅的价格变化水平。实际上，它是 MACD 柱形图，并且可以设置快速和慢速移动平均的参数。

本指标最初是使用MQL4语言实现，并且于2007年9月18日发布在代码库中。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. KhaosAssault 指标