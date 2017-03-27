Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 838
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador NRTR_extr_ZigZag_Price permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para un funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado NRTR_extr_ZigZag_Price.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17594
El indicador NRTR_ZigZag_Price permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.XRSXCandleKeltner
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador XRSX en forma de velas
Transformación inversa de Fisher del RSX suavizado sin latencia.KhaosAssault
La velocidad del gráfico de precios expresada en puntos, con el marcado del autor de los niveles significativos del cambio del precio.