KhaosAssault - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
KhaosAssault.mq5 (20.36 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： SGalaise

価格チャートのスピードは、著しい価格変動レベルの著者マークアップで、ポイント単位で表されています。実際には、MACDヒストグラムでは高速かつ低速の移動平均パラメータの完全な設定が可能です。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月18日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　KhaosAssault指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17604

