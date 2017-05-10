無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KhaosAssault - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 999
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： SGalaise
価格チャートのスピードは、著しい価格変動レベルの著者マークアップで、ポイント単位で表されています。実際には、MACDヒストグラムでは高速かつ低速の移動平均パラメータの完全な設定が可能です。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月18日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
図1 KhaosAssault指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17604
