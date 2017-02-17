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Индикаторы

KhaosAssault - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2549
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: SGalaise

Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены. Фактически - это гистограмма MACD с полной настройкой параметров быстрого и медленного мувингов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 18.09.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор KhaosAssault

Рис.1. Индикатор KhaosAssault

NRTR_ZigZag_Price_HTF NRTR_ZigZag_Price_HTF

Индикатор NRTR_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCHV_HTF XCHV_HTF

Индикатор XCHV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XCCXCandleKeltner XCCXCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.

STD_HTF STD_HTF

Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах