Реальный автор: SGalaise

Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены. Фактически - это гистограмма MACD с полной настройкой параметров быстрого и медленного мувингов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 18.09.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор KhaosAssault