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KhaosAssault - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: SGalaise
Скорость ценового графика, выраженная в пунктах, с авторской разметкой значимых уровней изменения цены. Фактически - это гистограмма MACD с полной настройкой параметров быстрого и медленного мувингов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 18.09.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор KhaosAssault
Индикатор NRTR_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXCHV_HTF
Индикатор XCHV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.STD_HTF
Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах