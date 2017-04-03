CodeBaseKategorien
Indikatoren

KhaosAssault - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
KhaosAssault.mq5 (20.36 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Реальный автор: SGalaise

Die Geschwindigkeit des Preischarts, die in den Punkten gezeigt ist, mit der Autor-Markierung der bedeutsamen Ebene der Preisveränderung. Tatsächlich ist es ein Histogramm MACD mit der vollen Einstellung der Parameter der schnellen und langsamen Movings.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 18.09.2007 veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator KhaosAssault

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17604

