Реальный автор: SGalaise

Die Geschwindigkeit des Preischarts, die in den Punkten gezeigt ist, mit der Autor-Markierung der bedeutsamen Ebene der Preisveränderung. Tatsächlich ist es ein Histogramm MACD mit der vollen Einstellung der Parameter der schnellen und langsamen Movings.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 18.09.2007 veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator KhaosAssault