Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KhaosAssault - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1799
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: SGalaise
Velocidade do gráfico de preço expressa em pontos com marcação de autor dos níveis significativos das variações de preços. Na verdade, trata-se do histograma MACD com um conjunto completo de médias móveis rápidas e lentas.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 18.09.2007.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador KhaosAssault
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17604
Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
Indicador NRTR_extr_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador STD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.XCCXCandleKeltner
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XCCX em forma de vela