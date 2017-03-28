Autor real: SGalaise

Velocidade do gráfico de preço expressa em pontos com marcação de autor dos níveis significativos das variações de preços. Na verdade, trata-se do histograma MACD com um conjunto completo de médias móveis rápidas e lentas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 18.09.2007.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador KhaosAssault