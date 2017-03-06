Обратное фишеровское преобразование сглаженного незапаздывающего RSX.

RSX уже и сам по себе является сглаженным RSI. Поэтому если вы хотите отключить незапаздывающее сглаживание, то просто выставьте его период на <=1. Эта версия расширена (по сравнению с версией для MetaTrader 4) набором из 22 типов цены и различными способами визуализации.





