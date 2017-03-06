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NonLag inverse fisher transform of RSX - индикатор для MetaTrader 5
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Обратное фишеровское преобразование сглаженного незапаздывающего RSX.
RSX уже и сам по себе является сглаженным RSI. Поэтому если вы хотите отключить незапаздывающее сглаживание, то просто выставьте его период на <=1. Эта версия расширена (по сравнению с версией для MetaTrader 4) набором из 22 типов цены и различными способами визуализации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17597
Nevalyashka3_1
Советник "Неваляшка".SignalMAAboveBelow
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.
Dsl - RSI
Dsl (прерывистые сигнальные линии) - RSI.Exp_XOSignal_ReOpen
Торговая система Exp_XOSignal_ReOpen на основе сигналов индикатора XOSignal с доливками по тренду