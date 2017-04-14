無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSXの非ラグ逆フィッシャー変換 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1030
平滑化された非ラグRSXの逆フィッシャー変換版です。
RSXは既にRSIよりもスムーズなので、非ラグ平滑化を無効にしたい場合は、単に非ラグ平滑化期間を<= 1に設定します。 https://www.mql5.com/en/code/17595のMetaTrader 4版と比較すると、このバージョンは、22種類の価格タイプと少し異なるルック・アンド・フィール（MetaTrader 5の可能性を使用）のセットで拡張されています。
