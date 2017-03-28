Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
NonLag inverse fisher transform of RSX - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ehlers Inverse Fisher Transformation des RSX, "nonLag" und geglättet.
RSX ist an und für sich eine geglätteter RSI. Wenn Sie diese "NonLag-Glättung" ausschalten wollen, setzen Sie dessen Periodenlänge <=1. Dies ist ein erweiterte Version (im Vergleich zur Version des MetaTrader 4 von hier https://www.mql5.com/en/code/17595) mit 22 Preisarten und einem etwas anderen Aussehen (durch dei Verwendung der Möglichkeiten des MetaTrader 5)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17597
