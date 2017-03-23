请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
平滑的 RSL 的无滞后逆费舍尔变换。
由于 RSX 已经是一个 "比 RSI 更平滑" 的 RSI, 如果您希望关闭无滞后平滑, 只需简单设置无滞后平滑周期 <=1。此版本是扩展版 (相比于来自此处 https://www.mql5.com/zh/code/17595 的 MetaTrader 4 版本) 可设置 22 中价格类型, 以及略有不同的观感。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17597
