NonLag inverse fisher transform of RSX - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.
O RSX já é em si um RSI suavizado. Então, se você quiser desativar a suavização (sem latência (nonretarded), bata definir seu período como <=1. Esta versão é estendida (em comparação com a versão para MetaTrader 4) com um conjunto de 22 tipos de preço e diferentes formas de visualização.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17597
Indicador NRTR_extr_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.NRTR_ZigZag_Price_HTF
Indicador NRTR_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Velocidade do gráfico de preço expressa em pontos com marcação de autor dos níveis significativos das variações de preços.STD_HTF
Indicador STD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.