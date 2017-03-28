CodeBaseSeções
Indicadores

NonLag inverse fisher transform of RSX - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1730
Avaliação:
(26)
Publicado:
Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.

O RSX já é em si um RSI suavizado. Então, se você quiser desativar a suavização (sem latência (nonretarded), bata definir seu período como <=1. Esta versão é estendida (em comparação com a versão para MetaTrader 4) com um conjunto de 22 tipos de preço e diferentes formas de visualização.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17597

