Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Change To Range Ratio - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2088
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A ideia é que quanto mais nítido for a tendência do movimento, maior será seu momentum, e o valor de momentum é mais próximo da soma dos intervalos das barras. Assim, o indicador é a relação entre o momentum e a soma dos intervalos:
Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)
Este indicador é muito semelhante ao Range Ratio, mas ele usa a diferença entre os preços de fechamento, o que proporciona os seguintes benefícios:
- sinais mais precisos;
- transforma o indicador em um oscilador com áreas de sobrevenda e sobrecompra.
O indicador foi projetado para negociações de curto prazo sobre tempos gráficos elevados (H4 e superior), e funciona bem com períodos de 3-5 barras. Valores superiores a 0.5 indicam que o mercado está sobrecomprado e, portanto, você deve fechar as posições de compra e não abrir nenhuma posição nova. Valores inferiores a -0.5 indicam que o mercado está sobrevendido e, portanto, você deve fechar as posições de venda e não abrir nenhuma posição nova.
Dicas:
- Eu não aconselho a usar o indicador com um período de maior que 5, pois ele foi projetado para sistemas que operam a curto prazo, assim, quanto maior o período - menos confiável será o sinal.
- Exemplo de seu uso como um filtro: se você receber um sinal de compra no tempo gráfico H1, mas no gráfico diário o valor do indicador na tendência de alta é maior do que 0.5 - recomenda-se ignorar o sinal. Em outras palavras, caso tenha a intenção de entrar no mercado, verifique o valor da ChangeToRangeRatio em um período de tempo maior.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1759
Indicador de tendência simples.ATRStops_v1
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR.
Indicador que exibe os sinais de entrada com base no oscilador Accelerator.MTF_MACD_Bars
Um indicador de sinal tipo semáforo mostrando o histograma MACD calculado sobre um período de tempo especifico nos parâmetros de entrada.