A ideia é que quanto mais nítido for a tendência do movimento, maior será seu momentum, e o valor de momentum é mais próximo da soma dos intervalos das barras. Assim, o indicador é a relação entre o momentum e a soma dos intervalos:

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

Este indicador é muito semelhante ao Range Ratio, mas ele usa a diferença entre os preços de fechamento, o que proporciona os seguintes benefícios:

sinais mais precisos;

transforma o indicador em um oscilador com áreas de sobrevenda e sobrecompra.

O indicador foi projetado para negociações de curto prazo sobre tempos gráficos elevados (H4 e superior), e funciona bem com períodos de 3-5 barras. Valores superiores a 0.5 indicam que o mercado está sobrecomprado e, portanto, você deve fechar as posições de compra e não abrir nenhuma posição nova. Valores inferiores a -0.5 indicam que o mercado está sobrevendido e, portanto, você deve fechar as posições de venda e não abrir nenhuma posição nova.





Dicas: