Идея в том, что чем резче трендовое движение, тем больше моментум, и тем больше значение моментума приближается к сумме диапазонов баров. Индикатор как раз и представляет собой отношение моментума к сумме диапазанов:

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

Этот инструмент очень похож на Range Ratio с той разницей, что в данном случае используется разность цен закрытий, что:

предполагает более точные сигналы;

делает индикатор осциллятором со своими зонами перекупленности и перепроданности .

Индикатор предназначается для краткосрочной торговли на больших таймфреймах (Н4 и выше), неплохо работает на периодах в 3-5 баров. Значения более 0.5 говорят о перекупленности рынка, а потому следует закрыть длинные позиции, либо же воздержаться от их открытия. Значения менее -0.5 предостерегают от открытия шортов, либо, при наличии таковых, о желательном их закрытии.





Советы: