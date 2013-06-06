CodeBaseРазделы
Change To Range Ratio - индикатор для MetaTrader 5

Идея в том, что чем резче трендовое движение, тем больше моментум, и тем больше значение моментума приближается к сумме диапазонов баров. Индикатор как раз и представляет собой отношение моментума к сумме диапазанов:

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

Этот инструмент очень похож на Range Ratio с той разницей, что в данном случае используется разность цен закрытий, что:

  • предполагает более точные сигналы;
  • делает индикатор осциллятором со своими зонами перекупленности и перепроданности.

Индикатор предназначается для краткосрочной торговли на больших таймфреймах (Н4 и выше), неплохо работает на периодах в 3-5 баров. Значения более 0.5 говорят о перекупленности рынка, а потому следует закрыть длинные позиции, либо же воздержаться от их открытия. Значения менее -0.5 предостерегают от открытия шортов, либо, при наличии таковых, о желательном их закрытии.

ChangeToRangeRatio

Советы:

  • Не советую использовать индикатор с периодом больше 5, поскольку он был разработан именно под краткосрочные системы и чем больше значение периода - тем менее надёжен сигнал.
  • Пример использования в качестве фильтра: если получен какой-либо сигнал на покупку на фрейме Н1, но при этом на дневках при восходящем тренде значение данного индикатора более 0.5 - рекомендуется сигнал игнорировать. Другими словами, намереваясь войти в рынок, проверяйте значение ChangeToRangeRatio на старшем фрейме.
MTF_MACD_Bars MTF_MACD_Bars

Семафорный сигнальный индикатор, отображающий гистограмму MACD рассчитанную на указанном во входных параметрах таймфрейме

Tro_Range Tro_Range

Простейший измеритель волатильности, который отображает в отдельном подокне размеры свечей

ATRStops_v1 ATRStops_v1

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде

Volatility2 Volatility2

Простой индикатор, который считает только волатильность финансового актива