Change To Range Ratio - Indikator für den MetaTrader 5
Die Idee ist, dass je schärfer eine Trendbewegung ist, desto größer ist ihr Momentum und desto näher kommt der Wert des Momentums der Summe der Kursspannen der Bars. Der Indikator ist das Verhältnis des Momentums zur Summe der Kursspannen:
Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)
Dieser Indikator ist dem Range Ratio sehr ähnlich, aber er verwendet die Differenz der Schlusskurse, das folgenden Vorteile bietet:
- genauere Signale;
- der Indikator wird zu einem Oszillator mit überverkauft und überkauft Zonen.
Ein Indikator für kurzfristiges Handeln auf höheren Zeitrahmen (H4 und höher), er arbeitet gut mit einer Periodenlänge von 3-5 Bars. Werte über 0,5 zeigen einen überkauften Markt, und daher sollten Sie Kauf-Positionen schließen und keine neue eröffnen. Werte unter -0.5 warnen vor Eröffnung neuer Verkauf-Positionen, oder, falls vorhanden, sollten Sie diese schließen.
Tipps:
- Ich kann eine Verwendung mit einer Periodenlänge von über 5 nicht empfehlen, da er für kurzfristige Handelssysteme entwickelt wurde, je höher dieser Wert, desto fehleranfälliger ist das Signal.
- Beispiel für die Verwendung als Filter: wenn Sie ein Kauf-Signal auf dem Zeitrahmen H1 erhalten, aber auf dem Tageschart in einem Aufwärtstrend der Wert des Indikators größer ist als 0.5 - wird empfohlen, das Signal zu ignorieren. In anderen Worten, wird die Eröffnung einer Position angedacht, überprüfen Sie den Wert des ChangeToRangeRatio auf einem höheren Zeitrahmen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1759
