Die Idee ist, dass je schärfer eine Trendbewegung ist, desto größer ist ihr Momentum und desto näher kommt der Wert des Momentums der Summe der Kursspannen der Bars. Der Indikator ist das Verhältnis des Momentums zur Summe der Kursspannen:

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

Dieser Indikator ist dem Range Ratio sehr ähnlich, aber er verwendet die Differenz der Schlusskurse, das folgenden Vorteile bietet:

genauere Signale;

der Indikator wird zu einem Oszillator mit überverkauft und überkauft Zonen .

Ein Indikator für kurzfristiges Handeln auf höheren Zeitrahmen (H4 und höher), er arbeitet gut mit einer Periodenlänge von 3-5 Bars. Werte über 0,5 zeigen einen überkauften Markt, und daher sollten Sie Kauf-Positionen schließen und keine neue eröffnen. Werte unter -0.5 warnen vor Eröffnung neuer Verkauf-Positionen, oder, falls vorhanden, sollten Sie diese schließen.





Tipps: