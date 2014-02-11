请观看如何免费下载自动交易
它的主要思想是趋势运动越陡峭，动量就越大，并且动量的值也越接近柱形波动范围的和。因此该指标表征的是当前动量和波动范围的比。
Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)
这个指标和Range Ratio很像，但是它使用收盘价的差，这带来以下好处：
- 更为精确的信号；
- 将指标转变为一个具有超卖超买区域的振荡器。
这个指标是为在大时间框架（H4甚至更大）上的短线交易而设计的，在3-5个柱形周期上运行效果很好。大于0.5的值预示着市场超买，因此你应该平仓多头并且不要新开多仓。小于-0.5的值警告不要开空头，或者如果有新开的空头仓位，你应该将他们平仓。
提示：
- 我不建议你在大于5个柱形的周期上使用这个指标，因为它是为短线交易设计的，时间周期值越大，信号的精确度越低。
- 作为过滤器使用的例子：如果你在H1时间框架上得到一个买入信号，但是在上升趋势的日线图上指标的值大于0.5 - 那么建议你忽略这个买入信号。换句话说，如果想要入市，那么请在更高的时间框架上检查ChangeToRangeRatio指标的值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1759
