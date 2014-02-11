它的主要思想是趋势运动越陡峭，动量就越大，并且动量的值也越接近柱形波动范围的和。因此该指标表征的是当前动量和波动范围的比。

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

这个指标和Range Ratio很像，但是它使用收盘价的差，这带来以下好处：

更为精确的信号；

将指标转变为一个具有超卖超买区域的振荡器 。

这个指标是为在大时间框架（H4甚至更大）上的短线交易而设计的，在3-5个柱形周期上运行效果很好。大于0.5的值预示着市场超买，因此你应该平仓多头并且不要新开多仓。小于-0.5的值警告不要开空头，或者如果有新开的空头仓位，你应该将他们平仓。





提示：