Stochastic Fan - indicador para MetaTrader 5
Un abanico de indicadores Estocásticos, el periodo de los cuales se determina mediante una de cuatro progresiones.
- aritmética
- geométrica
- números de Fibonacci
- número de Leonardo
