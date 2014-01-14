CodeBaseSecciones
Indicadores

Stochastic Fan - indicador para MetaTrader 5

_fanstoch.mq5 (5.69 KB) ver
Un abanico de indicadores Estocásticos, el periodo de los cuales se determina mediante una de cuatro progresiones.

  • aritmética
  • geométrica
  • números de Fibonacci
  • número de Leonardo

