AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1156
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor: zzuegg
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_ZigZag.
Eingabeparameter des Indikators
//+------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ //---- Eingabeparameter des Zickzackes input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Die Timeframe des Zickzackes für die Berechnung des Indikators input uint iPeriod=10; // Die Indikator-Periode input int iDig=0; // Der Rang //---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrDodgerBlue; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrDarkViolet; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrDeepPink; input uint TrendSize=5;
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator NRTR_ZigZag.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17565
