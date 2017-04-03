CodeBaseKategorien
Indikatoren

AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1156
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor: zzuegg

Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_ZigZag.


Eingabeparameter des Indikators

//+------------------------------------------------+ 
//|  Eingangsparameter des Indikators              |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Eingabeparameter des Zickzackes
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Die Timeframe des Zickzackes für die Berechnung des Indikators
input uint iPeriod=10;                                 // Die Indikator-Periode
input int iDig=0;                                      // Der Rang
//---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators 
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator NRTR_ZigZag.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17565

