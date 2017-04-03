Der echte Autor: zzuegg

Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_ZigZag.





Eingabeparameter des Indikators

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint iPeriod= 10 ; input int iDig= 0 ; input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrDodgerBlue ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowFibFan= true ; input color FibFanColor= clrDarkViolet ; input uint FibFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrDeepPink ; input uint TrendSize= 5 ;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator NRTR_ZigZag.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.





in Abb.1. Der Indikator AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag