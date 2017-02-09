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AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: zzuegg
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_ZigZag.
Входные параметры индикатора
//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора |
//+------------------------------------------------+
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input uint iPeriod=10; // Период индикатора
input int iDig=0; // Разряд
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора NRTR_ZigZag.mq5.
Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
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