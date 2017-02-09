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Индикаторы

AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2634
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: zzuegg

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_ZigZag.


Входные параметры индикатора

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input uint iPeriod=10;                                 // Период индикатора
input int iDig=0;                                      // Разряд
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag";  // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора NRTR_ZigZag.mq5.

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

Brakeout_Trader_v1 Brakeout_Trader_v1

Эксперт открывает сделку в сторону пробоя. Расчёт лота в зависимости риска от маржи.

T3MA T3MA

Советник на базе индикатора T3MA-ALARM.

AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_extr_ZigZag

MomentumCandleKeltner MomentumCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MomentumCandle в свечном виде